Il tennis sospeso. L’assenza di Jannik Sinner e tre mesi surreali anche per i grandi avversari

Sono state settimane un po’ particolari nel massimo circuito internazionale. “L’esilio” del n.1 del mondo, Jannik Sinner, per la nota vicenda “Clostebol”, ha portato tutti, tra appassionati e colleghi, a stare con la calcolatrice alla mano e chiedersi cosa avrebbero dovuto fare Alexander Zverev e Carlos Alcaraz per scalzare dalla vetta il tennista pusterese.

Il Sunshine Double è già parte dei ricordi e, nei fatti, Alcaraz non potrà mettere la freccia prima del rientro di Jannik agli Internazionali d’Italia, mentre Zverev sarà costretto a proporre una versione da “asso pigliatutto”, cosa che però non si è verificata dopo la finale persa contro l’azzurro a Melbourne. Un tennis che privo del suo re va in cerca di un’identità.

In California c’è stata la prima affermazione in carriera in un 1000 del britannico Jack Draper, mentre in Florida c’è stato il primo successo in assoluto del giovane ceco Jakub Mensik. Una fase di transizione in cui Novak Djokovic vuol essere ancora quel simbolo di forza e potenza nei tornei che pesano maggiormente, sfruttando i buchi del tabellone e i ko dei nuovi riferimenti, vedi il percorso a Miami. Del resto, non era mai accaduto dal 1990 che tutti i semifinalisti a Indian Wells subissero una battuta d’arresto nel secondo atto del menzionato Sunshine Double.

E così ci si trova a raccontare di un Sinner che molto probabilmente tornerà nel circuito da n.1 e, dopo sette settimane lontano dai campi, guida la Race (classifica di rendimento). Mancanza di continuità da parte degli immediati inseguitori di Jannik e vedremo se la terra cambierà l’ordine delle cose. Il pensiero va soprattutto ad Alcaraz che, salvo il titolo conquistato a Rotterdam, ha deluso per le sue prestazioni. Non resta che attendere e chissà se la Next Gen, rappresentata da Mensik e da Joao Fonseca, continuerà a lasciare il segno.