GTWC Europe, Ferrari all’attacco anche in Sprint Cup. Rovera e Leclerc sfidano BMW e Mercedes

Riparte questo week-end da Brands Hatch la stagione 2025 del GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Il Regno Unito inaugura la stagione agonistica a qualche settimana dalla prima competizione valida per l’Endurance Cup vinta dalla BMW M4 GT3 EVO n. 32 Team WRT di Kelvin van der Linde/Charles Weerts/Ugo De Wilde.

I primi due saranno protagonisti anche nella Sprint Cup, il sudafricano rimpiazza Dries Vanthoor accanto al tre volte campione Weerts. L’auto n. 32 sfida la Mercedes AMG GT3 EVO n. 48 Winward Racing Team MANN-Filter di Lucas Auer/Maro Engel, vincitori lo scorso anno della classifica generale dopo una lunga lotta contro la compagine di Vincent Vosse.

Occhi puntati alla vigilia del noto campionato SRO su Ferrari che finalmente avrà due 296 GT3 in pista full-time con AF Corse. Il campione italiano Endurance 2024 Arthur Leclerc, fratello di Charles, guiderà l’auto n. 50 con Thomas Neubauer, mentre al volante della gemella n. 51 ritroveremo l’ex campione GTWC Europe Sprint Vincent Abril ed il vincitore GTWC Europe Endurance 2024 Alessio Rovera.

Come sempre il GT World Challenge Europe Sprint Cup avrà due corse da sessanta minuti per ogni week-end. Dopo Brands Hatch è prevista la tappa di Zandvoort in Olanda prima di Misano (Italia), Magny-Course (France) e Valencia (Spagna), cinque eventi come accade per le competizioni di durata.

Ricordiamo che non sarà al via Valentino Rossi a tempo pieno quest’anno. Il ‘Dottore’ guiderà la BMW M4 GT3 EVO n. 46 Team WRT solamente per il round di Misano Adriatico insieme a Raffaele Marciello, l’ex centauro parteciperà anche alla 24h di Spa a fine giugno valida come terzo atto dell’Endurance Cup. L’equipaggio per la maratona delle Ardenne verrà annunciato successivamente, l’evento in questione si terrà due settimane esatte dopo la 24h di Le Mans valida per il FIA World Endurance Championship.

Ricordiamo che tutte le competizioni del GTWC Europe verranno diffuse in diretta su YouTube attraverso il canale ufficiale della serie GT World. Come accaduto negli ultimi anni sarà offerta anche la telecronaca in italiano, affidata a Ivan Nesta e Marco Nesi.