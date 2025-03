Golf: Chacarra vince l’Indian Open, Edoardo Molinari e Pavan in top ten

Finisce con soli tre giocatori sotto il par e con la vittoria di Eugenio Chacarra l’Hero Indian Open 2025. Primo successo sul DP World Tour per il venticinquenne ex LIV Golf di Madrid, che nelle ultime 18 buche è uno dei soli quattro a girare un colpo sotto il par. Secondo successo per la Spagna su questo circuito nel 2025, dopo quello di Alejandro del Rey al Ras al Khaimah Championship; Chacarra, con il -4 di questi quattro giorni, sarà intorno al numero 170 del mondo con l’aggiornamento dell’OWGR.

Seconda posizione per Keita Nakajima: il giapponese, a -2, riesce quest’oggi a girare pari con il par, ed è uno dei sei a riuscirci. Alle sue spalle l’olandese Joost Luiten, che si prende il -1 davanti allo svedese Jens Dantorp (pari con il par), che conferma la quarta posizione di ieri e precede il francese Alain Saddier (+2).

Sesta posizione per il sudafricano Brandon Stone, il norvegese Andreas Halvorsen e l’inglese Joshua Berry, tutti a +3, ma è alla nona che si trova la prima e brillante traccia d’Italia. Porta il nome di Edoardo Molinari, che termina a +4 e ritrova una top ten a oltre due anni dal South African Open Championship 2022, che chiuse parimenti nono.

Subito dietro c’è, a +5 in coppia con lo spagnolo Pablo Larrazabal, anche un ulteriore pezzo d’Italia, vale a dire quell’Andrea Pavan che, negli ultimi sei tornei, ha collezionato quattro piazzamenti tra i primi venti tra cui il settimo posto al South African Open Championship 2025. E per lui la rincorsa al numero 3 d’Italia continua incessantemente.