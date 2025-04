Golf, il China Open chiude il “moving day” con due leader in testa. Aphibarnrat torna a giocarsi un titolo

Rimane invariata, rispetto alla giornata precedente, la vetta della classifica del China Open, torneo che mette in palio 2,55 milioni di dollari e 3.500 punti Race to Dubai. A guidare il leaderboard dopo il moving day sono sempre il padrone di casa Haotong Li e lo spagnolo Eugenio Chacarra, entrambi a -12. Scivolato in 4ª posizione, invece, il finlandese Tapio Pulkkanen, co-leader dopo i primi due giri.

I problemi al polso destro di Chacarra, presentatisi durante la giornata di venerdì, sembrano essere spariti e lo spagnolo, 25enne con una vittoria sul tour (in India poche settimane fa), ha messo nel mirino il secondo titolo in carriera. 3 birdie e un bogey per lui quest’oggi gli sono valsi un solido giro in 69 (-2) e la prima posizione. Il cinese Li, tuttavia, anche lui con una vittoria in stagione (al Qatar Master), non sembra voler cedere. 4 birdie e 2 bogey non hanno nulla a che vedere con il secondo round quando girò in 63 con 6 birdie e 1 eagle, ma sono quanto basta per rimanere agganciati alla vetta.

Attenzione, però, ad una presenza “scomoda” appena dietro. Il thailandese Kiradech Aphibarnrat (4 vittorie sul tour tra il 2013 e il 2018) nonostante un avvio un po’ in sordina nel 2025 (ha 2 top 10) ha dimostrato più volte di avere più di una freccia al proprio arco. Al termine delle 54 buche si trova a -11 ad un solo colpo di distanza dai leader. Aphibarnrat domani arriverà sul tee della 1 in fiducia dopo il bogey-free-round in 65 colpi di oggi e pronto a dare la caccia a quelli davanti.

Insieme a Tapio Pulkkanen in 4ª posizione a -10 si confermano il tedesco Yannik Paul e il cinese Zecheng Dou. 7° in solitaria a -9 il britannico Jordan Smith mentre in 8ª piazza la coppia cinese formata da Ashun Wu e Zhengkai Bai. Scivolato in T28 Edoardo Molinari, l’unico italiano rimasto in gara nel week end dopo che Andrea Pavan non è riuscito a passare il taglio venerdì. Molinari, 6° dopo due giri, ha consegnato uno score in 74 colpi (+3) a chiusura delle 54 buche. Un risultato che gli fa perdere terreno prezioso in classifica.

Per domani è prevista una leggera nebbia la mattina presto e una leggera brezza nel proseguimento di giornata.