Golf: Justin Thomas da record nel primo giro dell’RBC Heritage

Come già David Frost nel 1994 e Troy Merritt nel 2015 prima di lui, Justin Thomas realizza un 61 (-10) all’Harbour Town Golf Links di Hilton Head, sede dell’RBC Heritage 2025. Solo che stavolta, a differenza dei due citati, lo mette insieme al primo giro, realizzando dunque qualcosa di ancora mai visto nella storia di questo torneo che dura dal 1969.

Per il classe 1993 di Louisville la leadership arriva per mezzo di undici birdie e un bogey (in altre parole ha rischiato di prendersi il record solitario), nonché con tre colpi di vantaggio nei confronti dei secondi, che sono Russell Henley e il numero 1 del mondo, Scottie Scheffler, ancora a caccia del primo successo nel 2025. A proposito di vittorie, a JT manca da tre anni, dall’ultimo PGA Championship portato a casa.

Quarta posizione per Wyndham Clark: il campione dello US Open 2023 finisce la giornata a -6 davanti a un consistente gruppo di quinti, formato da tre campioni Major, Brian Harman, Gary Woodland e l’inglese Matt Fitzpatrick, come pure da J.J. Spaun e Brian Campbell.

Ancora più rilevante il novero dei decimi, almeno per ampiezza del gruppo: ce ne sono 11, con Sami Valimaki (Finlandia), Stephan Jaeger (Germania), Justin Rose e Tommy Fleetwood (Inghilterra) a formare il blocco non americano, mentre in quota USA ci sono Max Greyserman, Ryan Gerard, Jordan Spieth, Patrick Cantlay, Eric Cole, Keegan Bradley e Matt Kuchar.