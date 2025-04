Golf, il PGA riparte subito dall’RBC Heritage. Al Signature Event assente McIlroy

Chiuso uno dei capitoli più importanti dell’anno, la programmazione del PGA Tour riparte, senza alcuna tregua, dall’RBC Heritage, “Signature Event” da 20 milioni di dollari di montepremi e 700 punti FedEx Cup ospitato in South Carolina sui fairway dell’Harbour Town Golf Links a Hilton Head Island.

Non sarà presente il fresco vincitore del Masters Rory McIlroy, il quale ha optato per una settimana di riposo per festeggiare il Major e, soprattutto, il completamento del Career Grand Slam. Tuttavia, bene 56 golfisti scesi in campo ad Augusta saranno presenti questa settimana, dal 17 al 20 di aprile, per quello che è il 5° Signature Event della stagione. Un field, dunque, nuovamente stellare. Scottie Scheffler, ancora n.1 al mondo, si presenta come defending champion (è il 4° titolo difeso dal 28enne nel 2025) ancor, però, senza alcun 1° posto da quando si è infortunato alla mano a Natale. L’ultima vittoria risale, infatti, all’Hero World Challenge poco prima dal 25 dicembre.

Da tenere d’occhio Collin Morikawa, 2 top 10 qui in Sud Carolina e top 20 in tutti i tornei disputati dallo statunitense in questa stagione, e Corey Conners 5 top 10, di cui 4 nelle ultime 5 gare, predilige molto il links su cui si giocherà questa settimana. Sta risalendo la china anche Xander Schauffele, forse in vista del primo dei due Major che dovrà difendere a breve (il PGA Championship). La 12esima posizione al Valspar Championship e l’8ª al The Masters danno sicuramente fiducia in vista dei prossimi eventi. Esenzione, questa settimana, per Rickie Fowler. Il 36enne californiano sarà alla sua 9ª presenza in South Carolina dove ha ottenuto due top 20 consecutive.

Il campo, nato su progetto di Pete Dye e Jack Nicklaus, è stato leggermente allungato lo scorso anno e ospita il torneo dagli anni ’60. Chiuso l’evento, avranno inizio i lavori di ristrutturazione del percorso che prevedono il rifacimento di tutti i green e dei bunker mentre i tee di partenza verranno livellati. Il record su 4 giornate appartiene a Webb Simpson (qui, nel 2020, girò in 262 colpi, -22). Il record del campo, invece, ovvero sulle 18 buche, appartiene a David Frost e Troy Merritt che girarono entrambi in 61, -10, rispettivamente nel ’94 e nel 2015.