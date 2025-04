Golf: Justin Thomas ancora davanti all’RBC Heritage, risale Kim

Continua il cammino di Justin Thomas al comando dell’RBC Heritage 2025 di Hilton Head. Resta in testa l’uomo che ieri ha messo insieme il record del percorso (in coabitazione) di -10, anche se quest’oggi si attesta su un più “tranquillo” -2, che lo porta a uno score di -12 e a una leadership solitaria per il momento invariata.

Alle sue spalle gran recupero di Si Woo Kim: il sudcoreano sale a -10 con un -7 di giornata, aggancia Russell Henley (-3 per lui) e comincia a nutrire speranze di ritornare a vincere per la prima volta dopo due anni e mezzo sul circuito USA. Alle loro spalle, in quarta posizione, Andrew Novak e l’inglese Tommy Fleetwood, entrambi a -9.

Discesa per Scottie Scheffler, che è anche lui con poco mordente considerata la fase della giornata in cui gira: -1 per lui, -8 totale e sesta posizione insieme al canadese Mackenzie Hughes, che invece rimonta 15 posti in virtù del suo -5.

Ottavi tutti assieme, a -7, e in un blocco che è solo a stelle e strisce, Wyndham Clark, J.T. Poston, Brian Harman, Collin Morikawa e Maverick McNealy (il migliore di tutti questi, autore di un -6). Va ricordato che, poiché il field è a 72 giocatori, non c’è taglio a metà gara, dunque tutti accedono alle due giornate finali. E questo può costituire una variabile per certi versi interessante.