Giro di Romandia 2025: Samuel Watson si aggiudica per centesimi il prologo

Colpo a sorpresa per il britannico Samuel Watson nel cronoprologo che apre il Giro di Romandia 2025. Seconda vittoria da professionista per il corridore passato quest’anno alla Ineos Grenadiers, la prima a livello World Tour dopo il successo di tappa al Giro di Vallonia della passata stagione.

3,44 chilometri molto tecnici contro il tempo con partenza ed arrivo a Saint-Imier che hanno esaltato il classe 2001: 4.33.3 il suo crono alla velocità media di 45.6 km/h.

Pregustava già un altro successo dopo i due al Giro d’Abruzzo il portoghese Ivo Oliveira: il lusitano della UAE Team Emirates – XRG è stato beffato per soli tre decimi. Terza piazza per l’iberico Ivan Romeo (Movistar Team) a 3”, pari merito per il beniamino del pubblico Stefan Bissegger (Decathlon AG2R La Mondiale Team). Il migliore degli italiani è Alberto Bettiol (XDS Astana Team), diciassettesimo ad 8” di ritardo.