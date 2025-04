Giro dei Paesi Baschi 2025, colpaccio per Joao Almeida: tappa e maglia per il portoghese

Joao Almeida a 26 anni ha definitivamente trovato il salto di qualità e lo sta dimostrando in questa stagione nel quale, nonostante le poche corse disputate fino ad ora, è sempre protagonista. Il portoghese trova il secondo successo di questo 2025 imponendosi in solitaria sul traguardo di Markina-Xemein nella quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi. Per il leader della UAE Team Emirates – XRG anche la leadership della classifica generale.

Drappello di fuggitivi che è andato ad animare la prima parte molto mossa di gara: Ben Healy (EF Education-Easy Post), Mauro Schmid (Team Jayco AlUla), Quinn Simmons (Lidl-Trek), Marc Soler (UAE Team Emirates XRG), Andrea Bagioli (Lidl-Trek), Alex Baudin (EF Education-Easy Post), Sepp Kuss (Team Visma-Lease a Bike), Finn Fisher-Black (Red Bull-BOTA hansgrohe) e Leo Bisiaux (Decathlon AG2R La Mondiale). Il gruppo però ha tenuto sotto controllo la situazione.

Il plotone si è compattato prima dell’ultima e decisiva salita in quel di Izua: dopo un paio di scaramucce Almeida è riuscito a fare la differenza, staccando di prepotenza tutti i rivali. Azione super per il lusitano, che nella discesa successiva ha gestito la situazione, aumentando ancor di più il margine, guadagnando secondi importanti anche in chiave classifica.

Alle sue spalle il compagno di squadra Isaac del Toro ha regolato il gruppo degli inseguitori davanti all’ex leader della classifica Maximilian Schachmann (Soudal Quick-Step). In casa azzurra positiva settima posizione per Simone Velasco (XDS Astana Team).