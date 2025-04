Giro d’Abruzzo 2025, tappa di oggi Corropoli-Isola del Gran Sasso: orari, percorso, tv, favoriti. Si decide la classifica

Il Giro d’Abruzzo 2025 si deciderà nella quarta ed ultima tappa, la Corropoli-Isola del Gran Sasso (Santuario di San Gabriele), di 164 km: frazione ondulata, praticamente senza pianura, che potrebbe riscrivere i piani alti della classifica generale.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ABRUZZO DALLE 11.30

PERCORSO

Percorso vallonato, con brevi salite e discese, con il gruppo che passerà da una valle all’altra: vi saranno in totale otto salite, in una frazione che praticamente non presenza pianura. Primo passaggio sul traguardo all’inizio di un circuito di 58 km che deciderà la tappa: gli ultimi 3 km sono tutti in leggera salita, con un arrivo su un rettilineo in porfido lungo 250 metri.

PROGRAMMA QUARTA TAPPA GIRO D’ABRUZZO 2025

Venerdì 18 aprile

Quarta tappa: Corropoli – Isola del Gran Sasso (Santuario di San Gabriele), 164 km

Orario di partenza: 11.30

Orario di arrivo previsto: 15.21-15.46

DOVE VEDERE LA QUARTA TAPPA DEL GIRO D’ABRUZZO IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 13.40 su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD

Diretta streaming: dalle 13.40 Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport

FAVORITI

Il tedesco Georg Zimmermann (Intermarché – Wanty) proverà a difendere la vetta della classifica generale dagli assalti degli spagnoli David De La Cruz (Q36.5 Pro Cycling Team) e Pablo Torres (UAE Team Emirates – XRG), distanti rispettivamente 11″ e 18″.