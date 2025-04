Giro d’Abruzzo 2025: Ivo Oliveira concede il bis, corsa a Zimmermann

Settimana da ricordare per Ivo Oliveira. Il portoghese della UAE Team Emirates – XRG, infatti, trova al Giro d’Abruzzo due vittorie nel giro di tre giorni: sua anche la quarta ed ultima tappa, dopo una lunga fuga, con l’arrivo a Isola del Gran Sasso. A trionfare nella classifica generale è il tedesco Georg Zimmermann (Intermarché – Wanty).

Dopo il solito tira e molla della fase iniziale di gara, otto corridori sono andati all’attacco trovando la fuga giusta: George Bennett (Israel Premier Tech), Sjoerd Bax (Q36.5 Pro Cycling Team), Federico Guzzo (S.C. Padovani Polo Cherry Bank), Alessandro Tonelli (Team Polti VisitMalta), Joel Suter (Tudor Pro Cycling Team), Ivo Oliveira (UAE Team Emirates – XRG), Martin Marcellusi (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) e Alexandre Balmer (Team Solution Tech – Vini Fantini).

Gruppo che ha visto l’Intermarché – Wanty gestire la situazione in chiave classifica generale, senza però andare a colmare il gap. Ne hanno approfittato Oliveira e Bax che hanno guadagnato su tutti i compagni di fuga, andando via in coppia fin sul traguardo. Volata a due per loro con il portoghese che si è imposto nettamente.

Nessuno in gruppo ha tentato chissà quale sortita. Alla fine è stato sprint ristretto per i piazzamenti: terzo Giovanni Bortoluzzi (General Store – Essegibi – F.Lli Curia) davanti a Filippo Fiorelli (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) e Ludovico Crescioli (Team Polti VisitMalta)