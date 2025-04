Freccia del Brabante 2025 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Torna in gara Evenepoel

Terminate le corse del pavé, inizia la stagione delle classiche delle Ardenne. Domenica l’Amstel Gold Race, poi Freccia Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi, ma oggi spazio alla Freccia del Brabante. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO

La partenza della corsa avrà luogo a Berseel con ben 175.4 chilometri da percorrere fino all’arrivo di Overijse. Dopo solo 6 chilometri verrà affrontata la prima delle 22 côtes previste lungo il tracciato, quella di Alsemberg. Il primo passaggio sul traguardo sarà a 75 chilometri dalla conclusione con ancora 12 muri da affrontare, tra i quali ci sono l’Hertstraat, l’Holstheide, S-bocht e lo strappo finale di Moskesstraat.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA FRECCIA DEL BRABANTE 2025

Venerdì 18 aprile 2025

Freccia del Brabante – Beersel-Overijse (175.4 chilometri)

Orario di partenza: 13.32

Orario di arrivo stimato: 17.00

DOVE VEDERE LA FRECCIA DEL BRABANTE 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 15.30 Eurosport 1

Diretta streaming: Dazn, SkyGo, Discovery +, NOW

Diretta live testuale: OA Sport

FAVORITI

Grandissima attesa per il ritorno in gara dopo il bruttissimo infortunio di Remco Evenepoel: il belga probabilmente non è ancora al top, ma può sicuramente dimostrare tutta la sua classe. Non mancano le stelle: da Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) a Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) passando per Neilson Powless (EF Education – EasyPost).