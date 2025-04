Giro d’Abruzzo 2025, presentato il percorso: quattro tappe movimentate, si arriva a Roccaraso

Il percorso del Giro d’Abruzzo 2025 è stato presentato ad Ortona, nel porto dove ha fatto tappa il veliero Amerigo Vespucci. Sono previste quattro frazioni dal 15 al 18 aprile, tutte estremamente movimentate e con tante salite che metteranno a dura prova i ciclisti che prenderanno parte a questo evento organizzato da RCS Sport.

Si partirà da Scerni per arrivare a Crecchio, con un finale in ripida salita (fino al 10%) prima del rettilineo conclusivo pianeggiante. La seconda frazione proporrà le ascese di Forcella di Acciano, Valico di San Leonardo, Forca di Penne per arrivare alla salita finale di Penne (ultimi 5 chilometri in salita al 10%).

Terza giornata da San Demetrio né Vestini a Roccaraso: si scaleranno nell’ordine Forca Caruso (lunga 14 km), Gioia Vecchio (Passo del Diavolo, lunga 14 km) e la salita finale fino ad Aremogna di oltre 18 km, con ultimi 2 km al 7% e massime del 12%. In chiusura i 166 km da Corropoli a Isola del Gran Sasso con addirittura otto salite e un circuito finale di 58 km.

PERCORSO GIRO D’ABRUZZO 2025

Prima tappa (15 aprile): Scerni-Crecchio (151 km)

Seconda tappa (16 aprile): Tocco da Casauria-Penne (138 km)

Terza tappa (17 aprile): San Demetrio ne’ Vestini-Roccaraso (160 km)

Quarta tappa (18 aprile): Corropoli-Isola del Gran Sasso (166 km)