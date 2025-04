Ginnastica ritmica, le Farfalle tornano in scena! Coppa del Mondo imperdibile con Sofia Raffaeli

Le Farfalle tornano finalmente in scena: dopo aver rinunciato alla programmata uscita di Sòfia qualche settimana fa, la Nazionale Italiana di ginnastica ritmica è pronta a fare il proprio debutto stagionale. Le azzurre scenderanno in pedana nel weekend del 18-20 aprile a Baku (Azerbaijan) per disputare la seconda tappa della Coppa del Mondo. Alla Milli Gimnastika Arenasi si assisterà a quello che è nei fatti un esordio totale per il gruppo che attende ancora di scoprire quale sarà la Direttrice Tecnica dopo che Emanuela Maccarani è stata sollevata dall’incarico.

Per la prima volta nella storia del Bel Paese si assisterà a un cambio totale di formazione rispetto al ciclo precedente e la squadra sarà completamente rinnovata rispetto a quella che ha conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il Presidente Andrea Facci, che ricopre il ruolo di DT ad interim, ha convocato Alexandra Anaclerio, Serena Ottaviani e Giulia Segatori (Aeronautica Militare), Laura Golfarelli (Eurogymnica Torino), Chiara Badii e Sofia Sicignano (Raffaello Motto di Viareggio). Tra l’altro non è detto che questa sia la rosa definitiva, potrebbero anche esserci delle rotazioni verso gli Europei di giugno e i Mondiali di agosto.

Per l’occasione non saranno dunque impegnate le veterane Martina Centofanti, Daniela Mogurean e Laura Paris. Il gruppo si esibirà sulle note di Saltarello di Enrico Melozzi con i cinque nastri, mentre per le tre palle/due cerchi è stato scelto il mix Trouble/Tutti i Frutti di Elvis.

Sarà un impegno di fuoco per l’Italia che incrocerà Cina, Israele, Bulgaria, Ucraina e Giappone. Sul fronte individuale, invece, Sofia Raffaeli cercherà di riscattare la poco brillante prestazione offerta nel concorso generale individuale di Sòfia, a cui fece seguito un podio di specialità.

Il bronzo olimpico di Parigi troverà nuovamente la tedesca Darja Varfolomeev (Campionessa Olimpica), la bulgara Stiliana Nikolova, la bielorussa Alina Harnasko e l’emergente ucraina Taisiia Onofriichuk che aveva dominato il primo appuntamento del massimo circuito internazionale itinerante. Ad affiancare il ribattezzato Vulcano di Chiaravalle ci sarà Tara Dragas.