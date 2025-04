Tadej Pogacar vince la Freccia Vallone: “Corsa dura, il successo significa molto. E per la Liegi…”

La Freccia Vallone 2025 porta il nome di Tadej Pogacar, capace di piazzare un attacco mirabolante sulle prime rampe del micidiale Muro di Huy, ascesa di 1.300 metri al 9,6% di pendenza media che ha come sempre deciso questa classifica belga. Il fuoriclasse sloveno ha lasciato sul posto tutti gli avversari, dimostrando una superiorità schiacciante e conquistando così un altro successo stagionale dopo la classifica generale dell’UAE Tour e poi il Giro delle Fiandre.

Il capitano della UAE Emirates-XRG si è così lasciato alle spalle la caduta della Parigi-Roubaix e la seconda piazza alla Amstel Gold Race, regalandosi il secondo successo in questa corsa dopo quello firmato due anni fa. Il Campione del Mondo si è imposto con addirittura dieci secondi di vantaggio sul secondo classificato, offrendo una prestazione d’altri tempi in una delle gare più bloccate dal punto di vista tattico e che ha saputo domare con classe assoluta.

Tadej Pogacar ha espresso la propria soddisfazione al termine della corsa: “Mi sono sentito veramente bene, vincere ancora qui è stato molto bello con questa maglia. Oggi il tempo non era dei migliori, la corsa è stata dura e per me significa molto questa vittoria. Abbiamo corso molto bene come squadra oggi, è stata una gara dura e i miei compagni hanno avuto una grande gamba, sono fiducioso per domenica e penso che faremo ancora una grande gara“.