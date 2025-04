In questa intervista, Alice Liverani intervista Sara Curtis, la giovane promessa del nuoto italiano, con il supporto della sua ospite speciale, Aglaia Pezzato. Ex nuotatrice di successo e oggi affermata giornalista, Aglaia offre una prospettiva unica, arricchendo la conversazione con il suo background e la sua esperienza nel mondo dello sport. Sara, classe 2006, racconta del suo straordinario percorso, dai successi giovanili alla vittoria di 6 ori agli Europei 2024 e al suo titolo di primatista italiana nei 50 stile libero. A soli 18 anni, è già una delle stelle più brillanti del nuoto italiano e una delle leader della squadra. Nel corso dell’intervista, Alice e Aglaia esplorano anche il suo rapporto con altri grandi atleti italiani come Silvia Di Pietro, Benedetta Pilato e Gregorio Paltrinieri, e discutono delle sue ambizioni future, sia in piscina che oltre. Un’opportunità imperdibile per conoscere meglio la giovane promessa del nuoto e il futuro del nuoto italiano.