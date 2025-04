Antonio Esposito, campione di Judo, racconta la sua straordinaria carriera in un’intervista ai microfoni di Alice Liverani! Dal titolo di Campione del Mondo Junior nel 1994 alla conquista di 6 medaglie internazionali nel World Tour e il bronzo agli Europei 2018, Antonio ha scritto pagine memorabili del Judo italiano. Nel 2014, è diventato anche Campione d’Europa Under 23, e ora ci racconta il suo sogno olimpico: Parigi 2024. ✨ In questa chiacchierata con Alice Liverani e Eric Nicolaysen, Antonio Esposito svela la sua passione per lo sport e le Olimpiadi, il sacrificio dietro ogni medaglia e che sport avrebbe fatto se non judo. Scopri il momento indimenticabile della sua carriera e come si sta preparando per il suo futuro. Se sei un appassionato di sport, Judo e Olimpiadi, non puoi perderti questa intervista ispiratrice! Iscriviti al canale per non perdere altri contenuti esclusivi! #AntonioEsposito #Judo #Olimpiadi2024 #Parigi2024 #CampioneDelMondoJunior #CampioneDEuropa #Sport #FiammeAzzurre #Medaglie #JudoItalia #PassioneSportiva #Olimpiadi #JudoLife #FiammeAzzurre #SportInItalia #AtletiItaliani #Campione #Successo #IntervistaEsclusiva #Napoli #MedaglieOlimpiche #JudoPassion