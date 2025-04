Finali di Coppa Davis a Bologna fino al 2027: svelata la probabile futura sede della competizione

Sarà la Fiera di Bologna ad ospitare la fase finale delle prossime tre edizioni della Coppa Davis (dal 2025 al 2027). Ormai manca solamente l’annuncio ufficiale (che verrà effettuato probabilmente di anno in anno, nel momento in cui sarà comunicato il format della singola manifestazione), ma a conti fatti la notizia è già di dominio pubblico e fa seguito all’accordo triennale tra la FITP e l’ITF per disputare in Italia la Final Eight della massima competizione tennistica globale per nazionali.

Bologna era stata subito indicata per ospitare l’ultimo atto della Coppa Davis 2025 (alla Fiera e non all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, che aveva sempre ospitato un girone a partire dal 2022), con la prospettiva di trasferirsi altrove (Milano o Torino) eventualmente negli anni successivi, ma il gruppo BolognaFiere sembra aver firmato un contratto pluriennale per assicurarsi l’organizzazione della fase finale del torneo almeno fino al 2027.

A confermare le indiscrezioni delle scorse settimane, sono arrivate quest’oggi le dichiarazioni di Giuseppe Sermasi (consigliere della squadra di basket Virtus Segafredo Bologna) in una conferenza stampa sul futuro della società bianconera anche e soprattutto per quanto riguarda la costruzione del nuovo impianto: “La Fiera ha come termini di ultimazione novembre 2026, perché oltre alla Virtus la nuova Arena servirà anche per la Coppa Davis. A novembre di quest’anno la Final Eight di Coppa Davis verrà fatta nella nostra arena provvisoria, che verrà aumentata di 600 posti. Da aprile, con la demolizione del padiglione 35, cominceremo la costruzione della nuova Arena. La garanzia sarà a novembre 2026, perché servirà per la seconda annualità della Coppa Davis, che ha sottoscritto con Fiera un contratto triennale con opzione per altri tre anni”.