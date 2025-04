Tennis, Feliciano Lopez confermato direttore della fase finale della Coppa Davis

Come ormai si sa da alcuni mesi la fase finale della Coppa Davis per i prossimi tre anni sarà ospitata dall’Italia. La prima di queste edizioni si terrà a Bologna e a dirigere tutto sarà Feliciano Lopez. L’ex giocatore spagnolo è stato infatti nominato direttore delle Final Eight della Davis Cup, andando a svolgere lo stesso ruolo che ha ricoperto negli ultimi due anni a Malaga.

Feliciano Lopez ha voluto commentare così la sua riconferma: “La Coppa Davis è stata molto speciale per me come giocatore ed è stato un privilegio essere il direttore delle Final 8 negli ultimi due anni. Sono onorato che l’ITF abbia riposto in me la sua fiducia per il futuro a lungo termine dell’evento e sono entusiasta di lavorarci in Italia per i prossimi tre anni, a partire da Bologna questo novembre. Sono certo che costruiremo sul nostro successo a Malaga e darò tutto per continuare a far crescere la Coppa Davis. L’atmosfera che la Coppa Davis crea è unica nel nostro sport e questa stagione non sarà diversa. È stato incredibile vedere così tanti fan viaggiare per essere alla Final 8 negli ultimi anni e sono certo che coloro che viaggiano da lontano si sentiranno benvenuti a Bologna a novembre”.

Sulla nomina di Lopez è intervenuto anche David Haggerty, presidente dell’ITF: “Pochi giocatori hanno avuto così tanto successo in Coppa Davis come Feliciano e l’esperienza che porta come direttore del torneo è inestimabile. Ha lavorato instancabilmente in questo ruolo nelle ultime due stagioni, ha costruito grandi relazioni con il team ITF e siamo molto lieti che continuerà a svolgere il ruolo di direttore del torneo per i prossimi tre anni”.

La Coppa Davis arriverà a Bologna martedì 18 novembre con i primi quarti di finale e la finale sarà in programma domenica 23 novembre. Gli azzurri di Filippo Volandri sono già qualificati di diritto per la fase finale, essendo campioni in carica. L’Italia ha vinto le ultime due edizioni disputate e sogna uno storico tris, con la possibilità di festeggiare per la prima volta la conquista della Davis davanti ai propri tifosi.