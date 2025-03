Coppa Davis, ITF e Kosmos si separano. Quale futuro per la competizione?

L’ITF e Kosmos hanno raggiunto una risoluzione amichevole dei loro precedenti disaccordi contrattuali relativi all’organizzazione della Coppa Davis, come si legge nel comunicato stampo diffuso dalla Federazione Internazionale di Tennis che controlla la massima competizione per Nazioni maschili. La battaglia giudiziaria si è dunque conclusa con un accordo bilaterale che seppellisce l’ascia di guerra tra i due enti, già da mesi ai ferri corti.

Kosmos si era infatti rivolta al Tribunale Arbitrale dello Sport sostenendo che l’ITF aveva rescisso “ingiustificatamente” il contratto che esisteva tra le due parti per l’organizzazione della Coppa Davis “per 25 anni e per i danni causati alla società da questa rescissione”. L’ITF ha quindi citato in giudizio la società dell’ex calciatore Gerard Piqué per 25 milioni di euro in seguito alla rottura del loro rapporto. Alla fine la battaglia giudiziaria si è conclusa con la separazione delle strade per i due organismi.

Il futuro della competizione è chiaramente in divenire. L’Italia è qualificata di diritto ai quarti di finale, dopo aver alzato al cielo l’Insalatiera per la seconda volta consecutiva e dopo aver acquisito il diritto di ospitare gli atti conclusivi della massima competizione per Nazionali di tennis maschile. Le Finals si disputeranno a Bologna dal 18 al 23 novembre, ma le altre sette partecipanti non si conoscono ancora: emergeranno dai quattordici match che si disputeranno tra il 12 e il 14 settembre.