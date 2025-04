F1, scatta il weekend di Jeddah con le prove libere. La Ferrari vuole avvicinarsi alle McLaren

Si apre il sipario ufficialmente sul fine settimana del Gran Premio dell’Arabia Saudita, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul velocissimo tracciato cittadino di Jeddah si va a concludere la prima tripletta stagionale, con una tappa di estrema importanza per l’intero campionato.

Il weekend saudita, infatti, ci dirà se davvero la McLaren continuerà ad essere imprendibile per tutti gli altri e se, soprattutto, la Ferrari sarà in grado di avvicinarsi alle monoposto color papaya. Jeddah, nelle idee del team di Maranello dovrà dare risposte definitive sugli aggiornamenti tecnici portati in Bahrain.

Il fine settimana di Sakhir ha dato spunti importanti nell’ottica dell’ampliamento della finestra di lavoro della SF-25. La speranza è confermare buoni valori di deportanza senza dover abbassare la monoposto al limite che espone al rischio di usurare il plank, ed in quest’ottica il weekend saudita darà delle risposte importanti.

Quale sarà il programma del venerdì di Jeddah? La giornata prenderà il via con la prima sessione di prove libere alle ore 15.30 italiane (le ore 16.30 locali), mentre il secondo turno scatterà alle ore 19.00, andando a completare le prime 2 ore di lavoro in pista.

Due sessioni che ci diranno qualcosa di più chiaro sui reali valori in pista con le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri che, anche per il lay-out della pista saudita (uno dei tracciati nei quali il DRS si fa più sentire, ovvero il punto di forza della MCL39), sembrano pronte a dominare la scena.