F1, pagelle GP Arabia Saudita 2025: Leclerc oltre i limiti della Ferrari, Antonelli non brilla

PAGELLE GP ARABIA SAUDITA 2025 F1

Oscar Piastri 9: terza vittoria su cinque gare e leadership del campionato. Tappa e maglia a Gedda per il talento australiano, che sconfigge Verstappen in partenza rimediando subito ai 10 millesimi che gli sono costati la pole position. Il ritmo della McLaren gli consente di gestire abbastanza agevolmente il prosieguo della gara, involandosi verso un successo che lo proietta a +10 su Norris nel Mondiale.

Max Verstappen 7,5: prestazione superlativa, sullo stesso piano di Suzuka (tra qualifica e gara), rovinata però da uno spunto al via non perfetto che ha aperto la porta alla McLaren di Piastri. L’olandese ha provato il tutto per tutto nel tentativo di difendere la pole, allungando la staccata all’esterno ma tagliando la chicane e rimediando una penalità di 5″. A quel punto era impossibile fare meglio di un secondo posto.

Charles Leclerc 9: pound per pound, forse una delle migliori gare in carriera. Spreme ogni goccia del potenziale attuale di una SF-25 ancora inferiore alla McLaren ed in determinati contesti anche a Red Bull o Mercedes, mettendo in evidenza un’ottima gestione delle gomme e prendendosi il primo podio della stagione superando in pista Russell e resistendo nel finale al rientro di Norris.

Lando Norris 6,5: tutto nasce ovviamente dall’incidente in Q3 che lo ha costretto a partire decimo e con una strategia alternativa (hard al via e poi media). Nella sua rimonta perde troppo tempo per completare il sorpasso su Hamilton, lasciando sul piatto qualche secondo che si rivelerà poi decisivo per il suo mancato attacco finale su Leclerc per la terza piazza. Scivola a -10 dal compagno Piastri nel Mondiale. Weekend da dimenticare.

Kimi Antonelli 6: quarto piazzamento in top6 su cinque GP disputati. Il rookie bolognese continua il suo apprendistato in Formula Uno trovando tutto sommato una buona costanza di rendimento e raccogliendo punti preziosi per Mercedes in ottica costruttori (a Gedda ha battuto la Ferrari di Hamilton), anche se al momento sta facendo fatica a tenere il passo di Russell sul giro secco ed in gara.

Lewis Hamilton 5: come avvenuto in Bahrain, si dimostra un po’ più competitivo la domenica e sulla lunga distanza dopo aver sofferto tanto al sabato. In Arabia Saudita però paga oltre 30 secondi all’arrivo da Leclerc, non andando oltre una modesta settima posizione mentre il suo teammate va a podio (anche grazie al tempo perso da Norris proprio nella battaglia con il Re Nero).

Williams 7: i quattro top team restano di un’altra categoria, ma la scuderia di Grove si toglie la soddisfazione di fare doppietta nella “gara degli altri” portando entrambe le macchine in top10 (Sainz 8°, Albon 9°) anche grazie ad un ottimo gioco di squadra tra i due piloti. Con questo risultato supera la Haas e sale al quinto posto nel Mondiale costruttori.