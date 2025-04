F1, dove vedere in tv la gara di domani del GP del Giappone 2025: orari Sky e TV8, programma, streaming

Domenica 6 aprile si terrà il Gran Premio del Giappone 2025, valevole come terzo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. L’iconica pista di Suzuka sarà teatro di una gara che promette spettacolo, considerando soprattutto l’elevato rischio pioggia previsto per la mattinata nipponica che rischia di stravolgere i valori in campo rendendo il tutto più caotico ed imprevedibile.

McLaren si presenta all’appuntamento giapponese da leader del campionato costruttori a +21 su Mercedes, +32 su Red Bull e addirittura +61 su Ferrari. Nella classifica piloti Lando Norris guida con un vantaggio di 8 punti su Max Verstappen, 9 su George Russell, 10 su Oscar Piastri e 22 sul rookie italiano Kimi Antonelli, mentre Lewis Hamilton e Charles Leclerc si trovano già a -35 e -36 dalla vetta.

Il Gran Premio del Giappone 2025 di F1 verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW. Su TV8 sarà inoltre possibile seguire la gara di Suzuka in chiaro e in differita alle ore 14.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO GP GIAPPONE F1 2025

Domenica 6 aprile

Ore 7.00 Gara a Suzuka (Giappone) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP GIAPPONE F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro la gara di Suzuka alle 14.00.