F1, Oscar Piastri: “Non penso al titolo ora, sarà fondamentale sfruttare al massimo ogni weekend”

Oscar Piastri vuole proseguire da dove aveva lasciato. L’australiano, infatti, reduce dal dominio di Shanghai, vuole confermare il suo ottimo momento anche nel prossimo appuntamento, ovvero il Grn Premio del Giappone, round numero 3 del Mondiale di Formula Uno 2025.

Sul tracciato di Suzuka le McLaren partono come ovvie favorite, sia per quanto visto nell’ultima tappa in Cina, sia per una MCL39 che sembra sposarsi in maniera ideale con il lay-out unico nel suo genere della pista nipponica che alterna tratti con curve in successione, curve da trazione e settori da alta velocità.

Il nativo di Melbourne nel corso delle interviste di rito del giovedì sulla pista di Suzuka ha iniziato gettando benzina sul fuoco riguardo i discorsi legati al titolo: “Siamo solamente alle primissime tappe della stagione e penso che, indipendentemente dalla lunghezza del campionato, sia fondamentale ottenere il massimo dalla vettura in ogni gara. Anche se può sembrare banale, è un luogo comune per una buona ragione: in questo momento non sto pensando al titolo, mi sto concentrando solamente sui fine settimana. Perché, in definitiva, la vittoria di un Mondiale si ottiene sfruttando al meglio ogni fine settimana”.

La scuderia di Woking sembra la più forte in questo momento storico, ma il vincitore del GP di Shanghai preferisce rimanere con i piedi ben saldi al terreno: “Non si sa mai quando qualcuno diventerà improvvisamente più veloce con un aggiornamento oppure troverà qualcosa di nuovo nella sua configurazione. Le differenze sono molto piccole tra i vari team ed i dettagli fanno la differenza. Quindi bisogna sfruttare le opportunità ogni volta che è possibile. Ci godiamo il momento ma siamo concentrati e non vogliamo fermarci mai”.