F1, Oscar Piastri: “Le qualifiche hanno deciso, ma avrei avuto il passo per attaccare Verstappen”

Max Verstappen ha vinto il GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Suzuka l’olandese ha dato una nuova dimostrazione delle sue qualità, andandosi a prendere una vittoria importante per la Red Bull, che in questo momento non gode della miglior macchina. McLaren, dal canto suo, deve accontentarsi della seconda e terza piazza con Lando Norris e Oscar Piastri.

C’è del rammarico soprattutto per l’australiano, che nella seconda parte della gara ha fatto vedere un passo molto incisivo, solo che alla fine prendersi la posizione nei confronti del compagno di squadra si è rivelato troppo complicato.

“Le qualifiche sono state decisive per il risultato finale. Mi conforta quanto ho fatto in gara, perché la vettura aveva un passo eccezionale. Su questa pista, però, la track position ha un peso rilevante. Dovrò migliorare nel time-attack in maniera tale da garantirmi un’opportunità“, ha dichiarato Piastri.

Alla domanda sull’eventuale scambio di posizioni tra i due alfieri di Woking, l’aussie è stato molto sincero: “Io penso che, se ci fosse stato lo scambio, avrei avuto la possibilità per attaccare Max vista la mia velocità. Ho fatto una richiesta, ma le cose sono andate così. Mi devo accontentare di questo piazzamento, dal momento che le qualifiche sono andate in un certo modo“.