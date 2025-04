F1, McLaren superiore? Piria non è d’accordo: “Verstappen favorito per il Mondiale”

Va in archivio anche la quinta tappa del Mondiale di Formula Uno 2025 e, in cima alla classifica, sembra aprirsi un vero e proprio triello per la corsa al titolo. Dopo il successo (il terzo stagionale) in quel di Jeddah, ora è Oscar Piastri a dettare il passo in vetta alla classifica, con Lando Norris e Max Verstappen che si trovano a breve distanza.

L’australiano del team McLaren, infatti, comanda la graduatoria con 99 punti contro gli 89 del compagno di scuderia, mentre il quattro-volte campione del mondo si trova a quota 87. In poche parole un “pacchetto di mischia” in gergo rugbystico che punta con forza al successo finale. Già, ma quale sarà il vero favorito di questa corsa a 3?

Sicuramente i piloti tinti di color papaya hanno dalla loro una MCL39 che appare dominante in questo primo scorcio di campionato, ma mai dare per battuto un fuoriclasse come Max Verstappen. Il dibattito sul favorito per il titolo (anche se mancano ancora 19 appuntamenti) tiene banco e anche i “talent” di Sky hanno detto la loro dopo la gara dell’Arabia Saudita.

Interessante il commento di Vicky Piria che sulla questione corsa al successo finale ha emesso il proprio verdetto: “Io continuo a dire che il favorito sia Max Verstappen. Per quale motivo? Perché é il più vicino in classifica al duo McLaren e penso che, chi sarà in questa condizione da Barcellona in avanti (quando entrerà in vigore la direttiva che impedirà la flessione delle ali ndr) se la potrà giocare. Poi, dopo quello che ha fatto vedere nelle qualifiche di Jeddah…”.