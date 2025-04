F1, Andrea Kimi Antonelli: “Sono soddisfatto, devo gestire meglio il surriscaldamento delle gomme”

Uno stoico Andrea Kimi Antonelli ha guadagnato la sesta posizione in occasione del GP dell’Arabia Saudita, appuntamento numero cinque del Mondiale 2025 di Formula 1 appena andata in archivio al circuito cittadino di Jeddah. Prestazione di grande sacrificio quella del giovane pilota italiano, costretto a fare i conti anche con alcuni problemi fisici che hanno non poco complicato la sua gara.

Nello specifico l’emiliano ha patito durante la prova nausea ed un forte mal di testa, fattore cheha posto nuovamente l’accento sulle sue grandi capacità, ormai note a tutto il circus. Una volta arrivato in zona mista, il bolognese ha commentato quanto fatto, non nascondendo la sua soddisfazione.

“È stata dura, ma sono contento del sesto posto – ha detto Antonelli – Ho faticato un po’ troppo con le gomme medie nel primo stint. Le anteriori hanno iniziato a degradarsi presto; per questo il nostro passo non è stato chissà cosa nelle battute iniziali. Mi sono sentito più a mio agio con le hard dopo il pit-stop; negli ultimi dieci giri eravamo competitivi. Devo ancora capire come gestire al meglio il surriscaldamento dei pneumatici durante la gara”.

Antonelli ha così continuato: “È stata ancora una bella lezione per me; ho ancora tanto su cui lavorare, ma adesso voglio riposarmi e tornare più forte a Miami. Continueremo a spingere per migliorare”.