F1, Max Verstappen: “Oggi è andato tutto storto, anche i pit-stop. Non avevamo passo”

Dopo l’impresa di Suzuka, Max Verstappen torna sulla terra e non va oltre un deludente sesto posto nel Gran Premio del Bahrain 2025, quarto round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il quattro volte campione iridato, solo settimo in qualifica, ha vissuto una gara disastrosa restando spesso bloccato nel traffico e facendo tanta fatica con la Red Bull a livello di passo e gestione delle gomme a causa di un pessimo feeling in frenata.

“È andato tutto storto. Non avevamo passo, semplicemente. Le gomme si surriscaldavano, il bilanciamento non era buono. Abbiamo fatto anche dei brutti pit-stop. C’è stato qualcosa che non mi aspettavo? Sì, i pit-stop. Normalmente siamo bravi in quello, però oggi è andato tutto male“, lo sfogo del fenomeno olandese al termine della corsa a Sakhir.

“Il bilanciamento in generale della macchina è stato brutto, la nostra gestione delle gomme è stata abbastanza scarsa e in una pista come questa viene enfatizzata tanto perché c’è un degrado molto alto. Speriamo che questa sia stata una delle piste peggiori per noi e quindi di andare molto meglio a Gedda“, dichiara Verstappen.

“La posizione in cui ho finito credo sia il massimo che avremmo potuto fare. Sarà possibile risolvere i problemi? Se sappiamo dove trovarli, sì. Ma dovete chiedere al team, io non lo so. Il problema non è solo il feeling in frenata, che non è ancora al punto giusto, ma anche il surriscaldamento degli pneumatici. Quindi, quando freno, non c’è feeling perché è facilissimo bloccare le gomme anteriori o le posteriori allo stesso tempo“, spiega il figlio di Jos.