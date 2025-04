F1, Max Verstappen: “Non mi aspettavo la pole, domani sarà dura tenere tutti dietro”

Sono da poco terminate le qualifiche di F1 valide per il Gran Premio dell’Arabia Saudita. Sul circuito di Jeddah la prima posizione in griglia è stata ottenuta da Max Verstappen che ha siglato il crono di 1.27.294. L’olandese con una fantastica qualifica ottiene la pole position, aiutato anche dalla scia del compagno di squadra Yuki Tsunoda.

Secondo posto ottenuto dalla McLaren di Oscar Piastri con un distacco di soli 0.010. L’australiano, vincitore della gara in Bahrain e secondo nella classifica del mondiale, proverà subito a sorpassare Verstappen, in virtù del grande ritmo gara dimostrato. Disastrosa invece la prestazione di Lando Norris che ha colpito le barriere durante il suo primo tentativo in Q3. Conclude la top 3 la Mercedes di George Russell.

La Ferrari conclude la sua qualifica al quarto posto con Charles Leclerc ed al settimo con Lewis Hamilton. Il monegasco ha concluso la sua qualifica con il crono di 1.27.670. L’olandese della Red Bull ha così ottenuto la 42esima pole della carriera e per la seconda volta quest’anno partirà in prima fila. Verstappen ha dichiarato ai microfoni di F1 tv: “Sono molto contento di essere in pole qui a Jeddah, non mi aspettavo di ottenere la prima posizione oggi, soprattutto dopo le Fp3”.

“La macchina ha preso vita nella notte, abbiamo fatto qualche cambiamento nell’ultimo minuto ed era molto più semplice guidare oggi. Ho trovato molta più aderenza giro dopo giro, qui è molto difficile mettere insieme il tentativo perché con tutte le barriere non è semplice. È davvero soddisfacente essere primi, domani in gara sarà molto dura tenere tutti dietro ma ci proverò”, ha chiosato poi il campione del mondo in carica.