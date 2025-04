F1, statistiche GP Giappone 2025. McLaren, Ferrari e Red Bull. Chi per prima a 8 vittorie?

La terza delle ventiquattro tappe che compongono il Mondiale di Formula Uno 2025 andrà in scena nel fine settimana del 4-6 aprile a Suzuka, dove si disputerà la trentanovesima edizione del Gran Premio del Giappone.

Per la seconda volta si correrà in primavera. Una gradita novità, visto che per anni l’ottusità di chi stilava i calendari ha fatto collidere la gara con la cosiddetta “stagione dei tifoni”. Non a caso, parecchi GP nipponici sono stati funestati dal maltempo, soprattutto nel XXI secolo.

La razionalizzazione degli spostamenti e una situazione meteorologica ormai conclamata, hanno portato chi di dovere “a più miti consigli”. Dunque, il trasferimento primaverile può essere considerato una mossa illuminata, poiché consente di prendere due piccioni con una fava, ottimizzando la situazione sia sul piano dei viaggi che delle condizioni ambientali.

I NUMERI DEL GP DI GIAPPONE

Pilota con più vittorie: Michael SCHUMACHER (6)

Il tedesco ha trionfato nel 1995, 1997, 2000, 2001, 2002 e 2004. È peraltro l’unico a poter vantare tre affermazioni consecutive.

Pilota con più pole position: Michael SCHUMACHER (8)

Il teutonico è partito davanti a tutti nel 1994, 1995, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004. Ovviamente il filotto di 5 pole consecutive è record relativamente al Giappone.

Piloti in attività con almeno una vittoria a Suzuka.

4 – HAMILTON Lewis (2014, 2015, 2017, 2018)

3 – VERSTAPPEN Max (2022, 2023, 2024)

1 – ALONSO Fernando (2006)

Hamilton e Alonso vantano per un ulteriore successo in Giappone, essendosi imposti al Fuji rispettivamente nel 2007 e nel 2008.

Piloti in attività con almeno una pole position a Suzuka.

3 – VERSTAPPEN Max (2022, 2023, 2024)

2 – HAMILTON Lewis (2017, 2018)

Hamilton ha però ottenuto quattro pole in Giappone, essendo scattato per due volte davanti a tutti anche al Fuji.

Piloti in attività già saliti sul podio di Suzuka.

7 (4-0-3) – HAMILTON Lewis

6 (3-2-1) – VERSTAPPEN Max

4 (1-1-2) – ALONSO Fernando

1 (0-1-0) – NORRIS Lando

1 (0-0-1) – LECLERC Charles

1 (0-0-1) – PIASTRI Oscar

1 (0-0-1) – SAINZ Carlos Jr.

A questi dati, relativi appunto alla sola Suzuka, bisogna aggiungere una vittoria per Hamilton e Alonso, raccolta al Fuji.

Team con più vittorie: SONO IN TRE A QUOTA 7

La McLaren si è imposta con Ayrton Senna (1988, 1993), Gerhard Berger (1991), Mika Häkkinen (1998, 1999), Kimi Räikkönen (2005) e Jenson Button (2011).

La Ferrari ha primeggiato con Gerhard Berger (1987), Michael Schumacher (1997, 2000, 2001, 2002, 2004) e Rubens Barrichello (2003).

La Red Bull ha trionfato con Sebastian Vettel (2009, 2010, 2012, 2013) e Max Verstappen (2022, 2023, 2024).

La McLaren può però fregiarsi di due affermazioni ottenute al Fuji (1977 con James Hunt e 2007 con Lewis Hamilton), contesto dove invece la Ferrari non ha mai primeggiato.

Team con più pole position: FERRARI (10)

La Scuderia di Maranello è stata la più rapida in qualifica con Gerhard Berger (1987), Michael Schumacher (1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004), Rubens Barrichello (2003), Felipe Massa (2006) e Sebastian Vettel (2019).

Team in griglia con vittorie a Suzuka.

7 – McLaren

7 – Ferrari

7 – Red Bull

6 – Mercedes

3 – Williams

Team in griglia con pole position a Suzuka.

10 – Ferrari

8 – Red Bull

5 – Mercedes

4 – McLaren

4 – Williams

INCIDENZA DELLE QUALIFICHE

Su 34 GP disputati a Suzuka…

– In 18 occasioni (52,9%) il vincitore è partito dalla pole position.

– In 28 occasioni (85,3%) il vincitore è partito dalla prima fila.

– Il pilota peggio qualificato capace di vincere a Suzuka è stato Kimi Räikkönen, scattato dal 17° posto nel 2005.

PILOTI VINCENTI CON PIU’ TEAM

BERGER Gerhard

Ferrari (1987); McLaren (1991)

SCHUMACHER Michael

Benetton (95); Ferrari (97, 2000, 01, 02, 04)

– Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio del Giappone con due team differenti, ma non sullo stesso tracciato. Il britannico si è imposto con la McLaren al Fuji nel 2007 per poi trionfare con la Mercedes a Suzuka nel 2014, 2015, 2017 e 2018.

EXTRA

– Lewis Hamilton e Fernando Alonso possono, appunto, vantarsi di aver vinto il Gran Premio di Giappone su due tracciati diversi.