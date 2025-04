F1, Lewis Hamilton: “L’obiettivo è entrare in top-10, sto provando un assetto diverso da Leclerc”

Un venerdì complicato per Lewis Hamilton e sta diventando un consuetudine per il pilota britannico in quest’esperienza in Ferrari. Il Re Nero non è andato oltre il 13° posto nella FP2 del GP d’Arabia Saudita, quinto appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Una brutta prestazione di Lewis, incapace soprattutto di migliorarsi con le gomme soft.

“Oggi non è andata nel migliore dei modi. Credo che far funzionare le gomme sia stato molto complicato da parte mia. Faticavamo semplicemente a far lavorare le gomme nel modo giusto. Finora al sabato sono sempre andato indietro, però stavolta non c’è molto da andare indietro rispetto alla mia posizione“, ha dichiarato il ferrarista ai microfoni del canale ufficiale di F1.

“Spero di poter fare dei buoni miglioramenti da qui a domani. Ci sono stati dei momenti nella sessione in cui mi sono sentito bene, però con le soft ancora non ho trovato il giusto feeling. Dovremo apportare dei cambiamenti nel corso della serata e spero che domani ci siano i frutti“, ha aggiunto.

Un approccio diverso, in termini di assetto, rispetto al compagno di squadra, Charles Leclerc: “Lavoreremo stasera per vedere. Stiamo provando cose diverse sulle due vetture, per poi convergere nella scelta. Per esempio le impostazioni sulle ali e cose così. Quindi spero che domani avremo una migliore comprensione dopo l’analisi di stasera. Vedremo se riuscirò a entrare nella top-10“, ha concluso Hamilton.