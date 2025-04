F1, Lando Norris: “Non avevamo nulla di speciale per superare Verstappen”

Lando Norris ha ottenuto la seconda posizione in occasione del GP del Giappone, appuntamento numero tre del lunghissimo Campionato Mondiale 2025 di Formula 1. Prestazione solida per il britannico che, con il risultato odierno, ha mantenuto la sua leadership nella classifica piloti, anche se con il vantaggio risicassimo di un punto rispetto al detentore del titolo.

Il nativo di Bristol ha accusato un ritardo di 1.4 rispetto al fenomeno Max Verstappen che, dopo la pole position storica di ieri, ha ottenuto il quarto successo a Suzuka, precedendo Norris e la seconda McLaren, quella di Oscar Piastri. Una volta arrivato al parco chiuso, il pilota britannico ha commentato quanto fatto.

“Si è deciso tutto ieri – ha detto Norris –. Max oggi ha fatto una gara senza errori. Il nostro passo era troppo simile per poter puntare a qualcosa di più . E’ stata una gara lunga, abbiamo spinto tanto, abbiamo dato tanto. Non avevamo davvero niente di speciale per poter superare Max“.

Con l’olandese si sono avvicinati molto nel pit stop, finendo sull’erba: “Le corse sono fatte così, lui era davanti e mi ha stretto all’esterno, Max è l’ultima persona al mondo da cui mi aspetto dello spazio, ma non ha fatto nulla di scorretto“.

Norris ha quindi chiosato: “Ottimo weekend, non abbiamo ottenuto quello che volevamo, ma stiamo lottando ad ogni gara. Gli altri stanno migliorando, ma non è male arrivare secondi in un fine settimana per nulla perfetto“.