F1, Andrea Kimi Antonelli: “La gestione sarà un tema principale della gara, contento del percorso”

L’ingrediente è solo uno: continuare a spingere. Scalda i motori Andrea Kimi Antonelli, motivato ad affrontare questo fine settimana il GP del Bahrein, quarto appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena presso l’omonimo circuito. Si tratta di un appuntamento molto importante per il giovanissimo pilota italiano, motivato a proseguire nel migliore dei modi una stagione cominciata con il piede giusto.

L’emiliano infatti è reduce dalla davvero significativa prestazione di Suzuka, dove ha segnato il giro più veloce concedendosi anche il lusso di essere in testa alla gara per un breve momento. Ma adesso è tempo di voltare pagina, come già anticipato dal diretto interessato in occasione delle dichiarazioni di rito del media day.

“Capisco sempre meglio le gomme, questo è positivo: nelle prime due gare ho fatto fatica, ma a Suzuka è andata meglio – ha detto il bolognese in conferenza stampa -. Sto imparando e sono felice di come sta proseguendo il lavoro. Russell va forte, e questo è ottimo per il mio processo di crescita. Ha molta sicurezza, sa come giocare con la macchina e conosce le risposte eventuali che la vettura può dare, ma sto imparando e non vedo l’ora di scendere su una pista che conosco. Rispetto ai test farà certamente più caldo, ma voglio continuare a migliorare il passo in qualifica”.

Antonelli ha poi proseguito: “A Suzuka c’era freddo, nel nuovo asfalto le gomme sono migliorate molto e non ho dovuto preoccuparmi troppo della gestione, ma qui sarà difficile anche per il maggior caldo che troveremo. Sarà un tema principale per la gara, anche a livello di strategia. Quello del Giappone è un circuito fantastico, ma è molto difficile superare a causa di molteplici fattori. C’è solo un’opportunità nel rettilineo, mentre qui a Sakhir sarà tutto diverso“.