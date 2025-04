F1, Lando Norris: “Verstappen può venire a testare quando vuole la mia McLaren, ne sarei felice…”

Lando Norris è uno dei due favoriti principali per la pole position e soprattutto per la vittoria in vista del Gran Premio del Bahrain 2025, quarto atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il leader del campionato è reduce da due secondi posti consecutivi tra Shanghai e Suzuka, ma a Sakhir dovrebbe avere a disposizione una McLaren decisamente superiore alla concorrenza e quindi si profila un duello interno con il compagno di squadra Oscar Piastri.

“Abbiamo avuto un ottimo inizio di stagione. Questo è un circuito più lento rispetto agli ultimi weekend, e sappiamo che questo è uno dei nostri punti deboli. Sono ancora leader del Mondiale. Le cose sarebbero potute andare leggermente meglio? Sì, ma Max e la Red Bull hanno fatto un buon lavoro con una macchina che, a loro dire, li ha messi in difficoltà“, dichiara il pilota inglese ai media.

“Sappiamo però di aver fatto fatica con la nostra macchina, che è veloce, ma abbiamo anche commesso qualche errore. È una stagione ancora lunga, non corriamo troppo. Ho perso qualche punto nella Sprint in Cina. Dobbiamo fare meglio perché Max è subito dietro e sono sicuro che lo sarà per molto tempo“, aggiunge Norris a proposito della corsa al titolo.

Sulla provocazione (o constatazione, a seconda dei punti di vista) post-Suzuka di Verstappen, che riteneva di aver potuto vincere con ampio margine al volante di una McLaren: “Non mi importa, può dire quello che vuole. Non mi interessa onestamente. Chiunque ha diritto di dire la sua o avere un’opinione. Penso che io e Oscar siamo dei buoni piloti. Lui forse è migliore di noi in alcuni aspetti, ma non in tutto. Ho molto rispetto per Max, ma so anche che alcune cose non sono vere. Sarei felice che lui venisse a testare la nostra macchina, quando vuole, e sarò entusiasta di vedere la delusione sul suo volto una volta che esce“.