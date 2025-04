F1, le McLaren impressionano anche nella FP3. Cresce la Ferrari ma Leclerc e Hamilton inseguono

Fuoco e fiamme a Suzuka! Lando Norris ha chiuso al comando anche la terza sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025 ma, come accaduto ieri, l’erba che prende fuoco a bordo pista ha costretto la direzione gara a esporre due nuove bandiere rosse. Proprio come accaduto nella FP2 di ieri.

Una situazione che diventa sempre più allarmante e rischiosa, soprattutto pensando a qualifiche e gara, quando avremo 20 vetture contemporaneamente in pista. Le previsioni meteo parlano di possibile pioggia nelle prossime ore (specialmente nella nottata nipponica), una eventualità che potrebbe risolvere questo scenario così particolare e di difficile soluzione.

Ad ogni modo sullo splendido scenario del tracciato di Suzuka sono ancora le McLaren a dettare il passo con una MCL39 che sembra davvero impeccabile sul lay-out misto e quanto mai complicato della pista giapponese. Lando Norris (dopo tanti errori specialmente sotto il tunnel del T2) chiude sfondando il muro dell’1:28, stampando un ottimo 1:27.965 ottenuto con gomme soft ed appena 26 millesimi sul compagno di team Oscar Piastri che chiude in 1:27.991. Terza posizione per un ottimo George Russell (Mercedes). L’inglese ha completamente in mano la sua W16 che sembra in ottima forma anche a Suzuka. Distacco di soli 112 millesimi e ruolo di “primo sfidante” sulle spalle del pilota classe 1998.

Quarta posizione per la prima delle Ferrari, quella di Charles Leclerc. Il monegasco si ferma all’1:28.414 a 449 millesimi dalla vetta ma, giova ricordarlo, ha dovuto abortire il suo secondo tentativo con le gomme soft per traffico nello “snake” iniziale. La SF-25 ha messo in mostra segnali di crescita, specialmente nel T3 che nella giornata di ieri, soprattutto nella chicane Triangle, appariva quanto mai complicato per le Rosse. Quinta posizione per Max Verstappen (Red Bull) a 532 millesimi da Norris, con una RB21 lontana anni luce da quella che ha dominato negli ultimi anni qui in Giappone, quindi è sesto Lewis Hamilton (Ferrari) con una prestazione non trascendentale a 559 millesimi dalla vetta.

Chiude al settimo posto il thailandese Alexander Albon (Williams) a 589 millesimi, quindi ottavo il francese Pierre Gasly (Alpine) a 638, mentre è nono il padrone di casa Yuki Tsunoda (Red Bull) a 820, con un millesimo di margine sul francese Isack Hadjar (Racing Bulls) che completa la top10. Si ferma in 13a posizione, infine, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) che prosegue il suo apprendistato sulla difficilissima pista di Suzuka con un gap di 1.161 da Norris.

A questo punto tutto verrà rimesso in discussione nel corso delle qualifiche che, con la Q1, scatteranno alle ore 08.00 italiane (le ore 15.00 locali). La gara di domani, invece, vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 07.00.