F1, Lando Norris: “Non siamo così superiori come dicono gli altri. Il segreto? Come lavoriamo”

Si apre un fine settimana di capitale importanza per Lando Norris. Dopo aver visto il proprio compagno di scuderia trionfare a Shanghai, il pilota inglese ha la chiara intenzione di rifarsi immediatamente e lo ha confermato anche nel giovedì dedicato alle interviste del Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025.

Il portacolori del team McLaren, dopo l’esordio vittorioso di Melbourne, ha vissuto un weekend cinese complicato, con una Sprint Race deludente e una gara domenicale nella quale ha visto sempre la targa del vicino di box Oscar Piastri. Ad ogni modo Lando Norris rimane al comando della classifica generale e vuole sfruttare la tappa sul circuito di Suzuka che sembra disegnato per la sua MCL39.

Il pilota classe 1999 ha iniziato la sua conferenza stampa dalla sua McLaren: “Non siamo così avanti agli altri come molti amano far credere. Alla gente piace dirlo perché ma sappiamo che non siamo nettamente superiori. Posso dire, però, che il modo in cui lavoriamo come squadra è, secondo me, migliore di qualsiasi altro team. Il modo in cui ci spingiamo a vicenda penso che lo facciamo meglio di chiunque altro. Questo è il nostro vantaggio. La MCL39 sembra la migliore al momento e dirlo fa un bellissimo effetto, dato che non ci era mai capitato. Un anno fa di questo periodo era la Red Bull in fuga, ma in maniera molto più netta rispetto a noi”.

Ultima battuta sul suo rapporto con Oscar Piastri e la possibilità di combattere per il titolo tra di loro: “È la prima volta che ci confrontiamo davvero testa a testa e sono sicuro che ci saranno molte altre occasioni in cui gareggeremo l’uno contro l’altro. Siamo al terzo round, abbiamo fatto solo due gare. Possono succedere molte cose e sono sicuro che ci saranno molti momenti più difficili o più duri. Ma come ho detto la scorsa settimana, lo riconosciamo e capiamo la situazione. Sappiamo entrambi di essere pronti per questo tipo di situazioni. Vogliamo batterci a vicenda, ma siamo anche compagni di squadra, quindi non è una dinamica facile”.