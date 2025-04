F1, Lando Norris: “Non potevo fare meglio di così, mi sono reso difficile la vita da solo”

Si è appena concluso il Gran Premio dell’Arabia Saudita, quinto appuntamento del calendario mondiale. Sul circuito di Jeddah il primo posto è stato ottenuto da Oscar Piastri che grazie a questo successo scavalca Lando Norris in classifica piloti, con ben 99 punti ottenuti. L’australiano è stato abile a sorprendere Max Verstappen in partenza, guadagnando la prima posizione dopo la penalità imposta all’olandese.

Proprio Verstappen si è posizionato in seconda posizione, nonostante i 5 secondi di sanzione per aver tagliato curva 1. Terzo podio in questa stagione per il campione del mondo in carica che ottiene così 18 punti utili per il Mondiale. Terza posizione per un coriaceo Charles Leclerc che negli ultimi giri si è difeso dagli attacchi di Lando Norris, ottenendo il primo podio della stagione.

Il britannico della McLaren, dopo la disastrosa qualifica, ha concluso la sua gara al quarto posto, guadagnando sei posizioni dalla partenza. Norris, in virtù di questo risultato, è stato scavalcato nella classifica mondiale dal suo compagno di squadra Oscar Piastri. Ai microfoni di Sky Sport, al termine della gara ha dichiarato: “Non potevo fare meglio di così oggi, faceva molto caldo, ho fatto il massimo. È stato un peccato perdere il podio per così poco, ci siamo arrivati molto vicini.

“Charles ha fatto una grande gara, con il primo stint ha potuto disporre di un buon set di gomme nell’ultima fase della gara. Ho recuperato molto alla fine ma non abbastanza per raggiungerlo. Nel complesso sono soddisfatto ma mi sono reso la vita difficile da solo, specialmente in una gara come questa. Sarebbe stato più semplice partire davanti ma devo prendermela solo con me stesso”, ha poi concluso il pilota della McLaren.