F1, GP Bahrain 2025: risultati e classifica FP3. Piastri al comando, Leclerc 3°, Hamilton attardato

Oscar Piastri ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP del Bahrain, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Sakhir. Il pilota della McLaren ha stampato un convincente 1:31.646 e ha preceduto di 668 millesimi il compagno di squadra Lando Norris: la sensazione è che le monoposto color arancione abbiano qualcosa in più in Medio Oriente. Charles Leclerc ha concluso in terza piazza con un ritardo di 0.834 al volante della prima Ferrari.

Lewis Hamilton si è fermato in decima posizione con un distacco di 1.465 dalla vetta, non lontano da Max Verstappen, ottavo con la Red Bull a 1.318. Kimi Antonelli ha fatto registrare il quinto tempo a 1.270 da Oscar Piastri, subito dietro all’altra Mercedes guidata da George Russell. Appuntamento alle ore 18.00 con le qualifiche, di seguito la classifica dei tempi delle prove libere 3 del GP del Bahrain.

CLASSIFICA TEMPI PROVE LIBERE 3 GP BAHRAIN F1 2025

1 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 1:31.646 13

2 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:32.314 +0.668s 18

3 16 Charles Leclerc Ferrari 1:32.480 +0.834s 19

4 63 George Russell Mercedes 1:32.827 +1.181s 13

5 12 Kimi Antonelli Mercedes 1:32.916 +1.270s 12

6 10 Pierre Gasly Alpine Renault 1:32.974 +1.328s 18

7 6 Isack Hadjar Racing Bulls Honda RBPT 1:33.023 +1.377s 15

8 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 1:33.027 +1.381s 13

9 55 Carlos Sainz Williams Mercedes 1:33.092 +1.446s 15

10 44 Lewis Hamilton Ferrari 1:33.111 +1.465s 18

11 31 Esteban Ocon Haas Ferrari 1:33.240 +1.594s 17

12 7 Jack Doohan Alpine Renault 1:33.347 +1.701s 18

13 30 Liam Lawson Racing Bulls Honda RBPT 1:33.370 +1.724s 14

14 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 1:33.548 +1.902s 18

15 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:33.753 +2.107s 16

16 87 Oliver Bearman Haas Ferrari 1:34.335 +2.689s 18

17 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:34.363 +2.717s 16

18 5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber Ferrari 1:34.518 +2.872s 16

19 27 Nico Hulkenberg Kick Sauber Ferrari 1:34.636 +2.990s 7

20 22 Yuki Tsunoda Red Bull Racing Honda RBPT 1:34.965 +3.319s 15