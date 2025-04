F1, GP Arabia Saudita 2025: programma, orari, tv, streaming

Dal 18 al 20 aprile andrà in scena il week end del GP d’Arabia Saudita, quinto appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul tracciato di Gedda si tornerà a competere immediatamente dopo quanto accaduto in Bahrain, su una pista molto veloce in cui l’efficienza aerodinamica andrà per la maggiore.

La Ferrari è sempre chiamata a trovare la quadra. La Rossa finora non è riuscita a ottenere podi la domenica, ricordando la vittoria di Lewis Hamilton nella Sprint Race di Shanghai (Cina). Una SF-25 che non sta rendendo secondo le aspettative e neanche gli aggiornamenti introdotti a Sakhir sembrano aver cambiato lo spartito.

Favorita d’obbligo per questo round è la McLaren. La scuderia di Woking vorrà confermarsi il riferimento tecnico, dopo aver mostrato i muscoli nei primi due fine-settimana. L’australiano Oscar Piastri ha lanciato il guanto di sfida al suo team-mate, Lando Norris, nell’ultima gara in Bahrain e sarà interessante capire quale sarà la piega del confronto tra i due.

Il GP d’Arabia Sadita, quinto appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmesso in diretta televisiva dai canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali della tre-giorni.

GP ARABIA SAUDITA F1 2025

Venerdì 18 aprile (orari italiani)

Ore 15.30-16.30, F1, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 19.00-20.00, F1, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Sabato 19 aprile (orari italiani)

Ore 15.30-16.30, F1, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 19.00, F1, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Domenica 20 aprile (orari italiani)

Ore 19.00, F1, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP ARABIA SAUDITA: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); TV8 in differita qualifiche e gara.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it in differita qualifiche e gara.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Sabato 19 aprile

Ore 22.00, F1, Qualifiche – Differita tv in chiaro.

Domenica 20 aprile

Ore 21.00, F1, Gara – Differita tv in chiaro.