F1, Andrea Kimi Antonelli: “Gara difficile, ma ci sono diversi aspetti positivi da trarre”

Andrea Kimi Antonelli ha ottenuto l’undicesima piazza in occasione del GP del Bahrein, quarto appuntamento valido per il Mondiale 2025 di MotoGP, andato in scena questa settimana in quel di Sakhir. Prestazione leggermente complessa quella dell’italiano, finito fuori dalla top 10 per la prima volta in stagione.

Una volta arrivato in mixed zone, l’emiliano in forza alla Mercedes ha commentato la sua performance, analizzando quanto fatto: “È stata una gara difficile per me oggi – ha detto il pilota in zona mista – Essere bloccato nell’aria sporca dietro diverse vetture ha contribuito in modo determinante a bloccare qualsiasi progresso potessi fare. Ho spinto al massimo nei giri di uscita per cercare di recuperare posizioni in pista, ma poi probabilmente ho preso un po’ troppo carico sulle gomme. Abbiamo provato a fare qualcosa di diverso, passando alla strategia a tre soste, ma la Safety Car è entrata poco dopo e ci ha tolto l’opportunità.

Il classe 2006 ha quindi proseguito: “Rivedremo l’intera gara e vedremo se ci sono cose che avremmo potuto fare diversamente, ma ci sono sicuramente ancora aspetti positivi da trarre. Le qualifiche sono state un altro buon passo avanti per me e mi sentivo sempre più a mio agio“.

In ultimo Antonelli ha chiosato: “Oggi abbiamo gareggiato testa a testa con gli altri. Certo, l’undicesimo posto non è il risultato che speravamo, ma avremo un paio di giorni di riposo e torneremo più forti a Jeddah il prossimo fine settimana“.