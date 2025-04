F1, Ferrari in confusione: Leclerc invoca gli aggiornamenti, Vasseur parla di potenziale non sfruttato

Una Ferrari in confusione. Tra i tanti aspetti che sono emersi nei tre week end andati in scena nel Mondiale 2025 di F1, quello che si nota è anche la dissonanza di idee che si è manifestata davanti ai microfoni da parte dei diretti interessati. Ora come ora, usando le parole di Lewis Hamilton, la Rossa è terza/quarta forza in pista e i tre decimi di passo in media di distacco dal vertice sono quelli che si sono evidenziati a Suzuka (Giappone).

La chiave di lettura sul distacco però non coincide rispetto a quanto viene affermato da Charles Leclerc e dichiarato da Frederic Vasseur. “Sono contento perché il feeling è stato migliore. Ho le idee ben chiare su quello che voglio fare per le prossime gare, per sentirmi a mio agio e avere risultati migliori. Ma questo non mi fa sorridere, perché quando facciamo tutto perfetto come oggi fa male vedere che finiamo quarti e con un passo da cui non c’è di più da estrarre. Quello fa male, perché ce la metti tutta e sai che come squadra non potevi fare meglio, poi vedi che ci mancano 2-3 decimi rispetto alla McLaren e alla Red Bull, gli stessi di ieri in qualifica“, le considerazioni di Leclerc.

Nelle parole del monegasco si legge il messaggio chiaro che il potenziale della macchina è stato espresso e c’è la necessità di aggiornamenti: “Dobbiamo spingere al massimo, ma so che la squadra a Maranello lo sta facendo e sì, a partire dal Bahrain spero che avremo un po’ più di performance. Vado in Bahrain con una visione molto diversa dai test e, come dicevo, con una direzione molto chiara che voglio prendere per il mio stile di guida. Spero che pagherà”, ha aggiunto Charles.

Vasseur, invece, ha una visione diversa: “La nostra priorità è lavorare sul bilanciamento della macchina, perché siamo convinti del potenziale della SF-25. Una volta stabilite delle basi, avrà senso parlare di aggiornamenti, da cui non bisogna aspettarsi la luna, in quanto anche gli altri ne porteranno. Noi dobbiamo progredire con il pacchetto che abbiamo a disposizione”.

Una divergenza che lascia trasparire come non ci sia una chiara linea nel team, in quanto le sensazioni di chi guida differiscono da chi deve dirigere il Reparto Corse. Aspettarsi un cambio di rotta nel prossimo futuro appare decisamente complicato.