F1, Max Verstappen: “Avessi guidato io la McLaren, non mi avrebbero neanche visto”

Il Circus della F1 saluta Suzuka e Max Verstappen ne ha di motivi per essere soddisfatto. L’olandese ha dato una lezione ai principali competitors, pur dovendo fare i conti con una Red Bull tutt’altro che perfetta. In altre parole, il pilota olandese ha fatto la differenza e la McLaren, grande favorita alla vigilia, si è dovuta inchinare con i suoi piloti, Lando Norris e Oscar Piastri, giunti in seconda e terza posizione.

Un risultato pesante nell’ottica del Mondiale piloti in quanto Max è a una sola lunghezza da Norris e ha dimostrato di poter vincere pur con un mezzo inferiore. Ed è questo l’aspetto che ha colpito l’attenzione degli appassionati al termine del fine-settimana nipponico.

Al termine del GP, parlando con i media olandesi (Viaplay), Verstappen si è lasciato a dichiarazioni taglienti nei confronti di Norris e di Piastri: “Sono ovviamente felice di quel che sto facendo. Non voglio nemmeno pensare a cosa sarebbe successo se fossi stato su quell’altra macchina, in quel caso non mi avrebbero proprio visto! Probabilmente sarei arrivato già a Tokyo“, ha dichiarato Max con un sorriso.

Battute a parte, è oggettivo che la scuderia di Woking non sia riuscita a mettere a frutto la propria superiorità e questo fattore andrà considerato nell’economia del campionato.