F1, Fernando Alonso: “Verstappen mi ricorda quanto ho fatto io in Ferrari contro Vettel”

Un discorso di similitudini. Al termine del GP del Giappone, ci si trova a raccontare di una grande vittoria di Max Verstappen che, sulla Red Bull, è stato in grado di precedere le McLaren di Lando Norris e di Oscar Piastri. Nonostante le vetture di Woking siano indiscutibilmente le migliori del lotto, è stato Max a fare la differenza in terra nipponica.

Di questo ha parlato Fernando Alonso, facendo un parallelismo rispetto al suo passato: “Mi sono trovato anch’io nella situazione di Max. Ho lottato per i campionati del mondo con la terza, quarta vettura più veloce quindi, alla fine, è difficile come è stato difficile per me battere Sebastian Vettel. Quindi spero per lui che possa lottare fino alla fine, ma devono migliorare un po’ la macchina“, ha affermato Alonso.

“È difficile e penso che la gente non se ne renda conto. Verstappen sta rasentando la perfezione e come ho detto mi ricorda il mio 2012, in un certo senso quando la vettura non era così buona e abbiamo lottato per il Mondiale. Vedremo, spero per lui che possa vincerlo“, ha concluso l’iberico.

Non resta che attendere i risultati della pista per capire se davvero le ambizioni di Verstappen saranno tali, in relazione a un gap tecnico tra Red Bull e McLaren.