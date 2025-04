Europei di badminton 2025, dominio francese nel singolare maschile

Terzultima giornata di gare ai campionati Europei di badminton in corso di svolgimento a Horsens in Danimarca. Nel singolare maschile il francese Toma Junior Popov, testa di serie numero 4, liquida in poco meno di trenta minuti, la pratica Ethan Rose superando l’inglese con un perentorio 21-9 21-8. Deve sudare una ventina di minuti in più Alex Lanier. L’altro giocatore transalpino regola 21-12 21-18 l’irlandese Nhat Nguyen chiudendo i conti in cinquanta minuti. Deve ricorrere al terzo set Aria Dinata. Il giocatore croato cede la prima partita 21-13 al finlandese Joakim Oldorff per poi uscire prepotentemente alla distanza e vincere i successivi due parziali per 21-18 21-19. Completa il quadro dei semifinalisti di un tabellone a forti tinte francesi Christo Popov. La testa di serie numero cinque piega, in quaranta minuti, con il punteggio di 21-14 21-14 il danese Magnus Johannesen.

Nel singolare femminile l’ungherese Vivien Sandorhaz taglia il traguardo delle semifinali superando la spagnola Clara Azurmendi alla terza partita aggiudicandosi l’intera posta in palio per 21-11 19-21 21-13. Kirsty Gilmour piega, in poco meno di un’ora, la tedesca Yvonne Li, 19-21 21-19 21-8 lo score dell’incontro. Impiega quaranta minuti per entrare in zona medaglie la danese Julie Dawall Jakobsen. La giocatrice padrona di casa batte 21-15 21-16 la turca Ozge Bayrak. Nell’ultimo match di giornata la prima favorita del seeding Line Højmark Kjaersfeldt brucia allo sprint la connazionale Line Christophersen con il punteggio di 22-20 18-21 21-17.

Nel doppio maschile la coppia francese Eloi Adam/Leo Rossi supera gli inglesi Ben Lane/Sean Vendy per 23-21 20-22 22-20. La coppia danese Rasmus Kjær/Frederik Søgaard entra in semifinale vincendo in scioltezza. Le teste di serie numero 3 liquidano, in trenta minuti, 21-10 21-10 i francesi Mael Cattoen/Lucas Renoir. Ribalta il pronostico della vigilia, nel derby danese, la coppia Mads Vestergaard-Daniel Lundgaard. Le teste di serie numero 6 sgretolano, con un perentorio 21-13 21-15 la resistenza dei connazionali Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen, titolari della prima testa di serie. Completano il quadro delle semifinali i fratelli Toma Junior e Christo Popov. Nell’ultimo quarto di finale i francesi, testa di serie numero 4, eliminano 21-14 17-21 21-14 gli inglesi Ethan Van Leeuwen e Callum Hemming.

Penultimo atto per il tabellone di doppio femminile. Il duo Stefani Stoeva/Gabriela Stoeva travolge 21-14 21-10, in poco meno di quaranta minuti, la danese Sara Thygesen e l’olandese Debora Jille. Le bulgare sfideranno in finale Natasja P. Anthonisen/ Maiken Fruergaard. Le danesi la spuntano alla partita decisiva, 21-17 17-21 21-12 il punteggio, sulle francesi Margot Lambert e Camille Pognante.

Tempo di semifinali per il doppio misto. Nella prima sfida di giornata i francesi Thom Gicquel/Delphine DelRue eliminano i danesi Mads Vestergaard/Christine Busch con il punteggio di 21-17 21-18. Il duo transalpino si giocherà con il titolo con i danesi Jesper Toft e Amalie Magelund . Nella seconda semifinale i padroni di casa dominano, in trentaquattro minuti, 21-14 21-13 il duo francese Julien Maio/Lea Palermo.