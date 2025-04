Badminton, impresa di Giovanni Toti agli Europei: batte la tds n.8 e accede agli ottavi!

Straordinaria impresa di Giovanni Toti agli Europei di badminton in corso di svolgimento a Horsens in Danimarca. L’azzurro è riuscito a raggiungere gli ottavi di finale nel singolare maschile, dopo un’emozionante vittoria contro il belga Julien Carraggi, numero 49 al mondo e testa di serie numero otto. Toti si è imposto in tre set in rimonta con il punteggio di 18-21, 21-15, 25-23 dopo un’ora e sei minuti di gioco. Adesso il nativo di Chiari andrà a caccia di un posto nei quarti di finale contro l’inglese Ethan Rose.

Una vera e propria impresa quella dell’azzurro, che era partito malissimo nel match. Infatti Carraggi si era portato subito sul 6-0, ma subendo poi il clamoroso recupero del bresciano fino al 18 pari. Purtroppo da quel momento sono arrivati tre punti consecutivi per il belga, che si è preso così il primo set.

Nel secondo parziale c’è grande equilibrio, ma dal 14-13 si apre un parziale di 6-1 di Toti, che si invola a chiudere il set in suo favore per 21-15. Nel terzo succedi tutto, perchè Carraggi si porta sul 6-1, ma Toti ribalta tutto con un undici punti consecutivi. L’azzurro sembra involarsi verso la vittoria, ma stavolta è Carraggi a recuperare. Si arriva alla fine del match sul punto a punto, con Toti che annulla anche un match point e alla fine chiude 25-23.

Si ferma ai sedicesimi, invece, l’avventura di Fabio Caponio, battuto dal padrone di casa Magnus Johannesen per 21-11, 21-16. Nel singolare femminile sconfitta anche per Gianna Stiglich, battuta dalla belga Clara Lassaux (21-15, 21-17). Nel tabellone di doppio femminile sconfitta agli ottavi di finale per le azzurre Martina Corsini ed Emma Piccinin, battute dalle svedesi Moa e Tilda Sjoo (21-12, 21-14).