Badminton, Europei 2025: forfait di Viktor Axelsen, sei azzurri al via

Ad Horsens, in Danimarca, da martedì 8 a domenica 13 aprile, si disputeranno gli Europei individuali 2025 di badminton: la notizia della vigilia è il forfait del padrone di casa danese Viktor Axelsen, testa di serie numero 2 nel singolare maschile, che non prenderà parte neppure alla Sudirman Cup, per sottoporsi ad un intervento chirurgico alla schiena.

In casa Italia, nel singolare maschile Giovanni Toti esordirà direttamente ai sedicesimi contro il belga Julien Carraggi, testa di serie numero 8, mentre Fabio Caponio attende il vincente della sfida tra il belga Elias Bracke ed il danese Magnus Johannesen: con un eventuale successo l’azzurro si ritroverebbe agli ottavi, dove ad attenderlo ci sarebbe il tedesco Matthias Kicklitz, il quale avrebbe dovuto affrontare proprio Axelsen all’esordio.

Nel singolare femminile, invece, Yasmine Hamza incappa nel peggior sorteggio possibile, dovendo esordire ai sedicesimi contro la testa di serie numero 1, la danese Line Højmark Kjaersfeldt, mentre l’altra azzurra in tabellone, Gianna Stiglich, attende la vincente della sfida tra la polacca Wiktoria Dabczynska e la belga Clara Lassaux, ed in caso di successo se la vedrebbe con ogni probabilità con la scozzese Kirsty Gilmour, testa di serie numero 3.

Per quanto concerne i tabelloni di doppio, invece, l’Italia sarà assente sia tra gli uomini che nel misto, mentre tra le donne saranno al via Martina Corsini ed Emma Piccinin, che ai sedicesimi esordiranno contro le elvetiche Cloé Brand e Julie Franconville, ed in caso di successo agli ottavi dovrebbero vedersela contro la coppia accreditata dell’ottava testa di serie, composta dalle sorelle svedesi Moa e Tilda Sjoo,