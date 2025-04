Badminton, Line Hojmark Kjaersfeldt centra l’oro negli Europei casalinghi

Cala il sipario sugli Europei individuali 2025 di badminton, andati in scena ad Horsens, in Danimarca: fa festa il pubblico di casa per l’oro nel singolare femminile di Line Hojmark Kjaersfeldt, mentre nei derby francesi il successo va ad Alex Lanier nel singolare maschile ed ai fratelli Christo e Toma Junior Popov nel doppio maschile.

Nel singolare femminile viene rispettato il seeding della vigilia, e la numero 1 del tabellone, la padrona di casa danese Line Hojmark Kjaersfeldt, regola in finale la testa di serie numero 3, la scozzese Kirsty Gilmour, sconfitta con lo score di 21-16 21-17 in 40′ di gioco.

Nel singolare maschile il derby transalpino premia Alex Lanier, numero 3 del seeding, che piega il connazionale Toma Junior Popov, accreditato della quarta testa di serie, con il punteggio di 21-17 21-18 in 47 minuti di gioco.

Nel doppio maschile va in scena un’altra sfida tutta francese, e questa volta Toma Junior Popov, in coppia con il fratello minore Christo, riesce a spuntarla sul duo composto da Eloi Adam e Leo Rossi, sconfitti dopo un’ora ed otto minuti di battaglia per 21-12 18-21 21-18.