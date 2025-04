Badminton, Europei 2025: Corsini/Piccinin avanti nel doppio femminile

In archivio la giornata d’apertura degli Europei di badminton, in cui sono in campo tutte le specialità in quel di Horsens, in Danimarca. Un luogo, questo, che ben testimonia quanto sia importante tale sport nel panorama nazionale: Anders Antonsen, Viktor Axelsen, Line Kjaersfeldt, Mia Blichfeldt, Kim Astrup, Anders Skaarup Rasmussen sono solo alcuni dei nomi di grande grido che qui troviamo.

In casa Italia un risultato positivo c’è: quello di Martina Corsini ed Emma Piccinin, che superano il primo turno cancellando anche un paio di match point alla coppia svizzera formata da Cloé Brand e Julie Franconville. Il prossimo ostacolo appare però difficilissimo, ed è quello costituito dalle svedesi Moa e Tilda Sjöö.

Per il resto, al maschile è ora noto l’avversario di Fabio Caponio, uno dei due azzurri nel singolare maschile (l’altro è Giovanni Toti, già accoppiato al belga Julien Carraggi): il danese Magnus Johannesen, già vicino ai primi 30 nel 2023, ma attualmente numero 82 del mondo.

Si può fare lo stesso discorso in quota donne: con Yasmine Hamza già sfortunatissima a pescare proprio Kjaersfeldt dall’urna, a Gianna Stiglich toccherà in sorte la belga Clara Lassaux, che non ha nemmeno dovuto sudare perché la polacca Wiktoria Dabczynska non si è presentata.

RISULTATI EUROPEI BADMINTON 2025 OGGI

SINGOLARE MASCHILE

Dinata (CRO)-Barth (NOR) 21-9 28-26

Oldorff (FIN)-Roth (GER) 21-15 21-23 21-10

Bjorkler (SWE)-Golas (POL) 21-19 19-21 21-10

Rose (ENG)-Louda (CZE) 12-21 21-15 21-19

Paquet (LUX)-Abela (MLT) 21-4 21-15

Huang (ENG)-M. Zilberman (ISR) 22-20 21-14

Koljonen (FIN)-Carvalho (POR) 15-21 21-9 21-13

Johannesen (DEN)-Bracke (BEL) 21-9 21-7

SINGOLARE FEMMINILE

Stoeva (BUL)-Bodur (TUR) 21-12 21-12

Korosi (HUN)-Paiva (POR) 21-15 21-15

Maixnerova (CZE)-Noble (IRL) 21-18 21-11

Svabikova (CZE)-Nyqvist (FIN) 21-18 21-15

Lassaux (BEL)-Dabczynska (POL) walkover

Schnider (SUI)-Neudolt (AUT) 21-7 21-8

Huet (FRA)-Schmidt (LUX) 21-7 21-14

DOPPIO MASCHILE

Geiss/Voelker (GER)-Garcia/Piris (ESP) 21-16 21-15

Lundgard/Vestergaard (DEN) [6]-Bjornsson/Finnsson (ISL) 21-9 21-16

Karlborg/Molin (SWE)-Carvalho/Gloria (POR) 21-19 21-16

Kulisek/Svejda (CZE)-Heino/Jantti (FIN) 21-19 21-16

C. Grimley/M. Grimley (SCO) [7]-Gabilov/Pangestu (AZE) 21-8 21-6

Hemming-van Leeuwen (ENG)-Orteu/Pham (SUI) 21-14 21-10

Rusev/Stoynov (BUL)-I. van Delsen/Y. van Delsen (BEL) 21-8 21-7

Cattoen/Renoir (FRA)-Sondergaard/Toft (DEN) [5] 12-21 21-19 21-18

Dunn/Pringle (SCO)-Franco/Sanjurjo (ESP) 21-13 21-12

Hess/Seidel (GER)-Easton/Green (ENG) 21-14 21-16

Adam/Rossi (FRA) [8]-Magee/Reynolds (IRL) 21-15 21-11

J. Kral/O. Kral (CZE)-van der Lecq/Wassink (NED) 21-18 21-12

DOPPIO FEMMINILE

Margueritte/Vallet (FRA)-Carulla/Jimenez (ESP) 21-17 9-21 21-8

M. Sjöö/T. Sjöö (SWE)-Kavaliauskaite/Salnaite (LTU) 21-10 21-5

Corsini/Piccinin (ITA)-Brand/Franconville (SUI) 21-18 11-21 23-21

Hankiewicz/Marczak (POL)-Kelly/Lado (ENG) 21-19 21-19

Kudsk/Schulz (DEN) [7]-Horinkova/Zuzakova (CZE) 21-10 21-11

Jille (NED)/Thygesen (DEN) [WC]-Jordan/Matovic (SLO) 21-10 21-12

Amiguet/Racloz (SUI)-Odijk/van Leisen (NED) 21-16 20-22 21-14

Anthonisen/Fruergaard (DEN) [6]-Kupca/Romanova (LAT) 21-10 21-14

de Wit (NED)/Stoliarenko (UKR)-Chepisheva/Popivanova (BUL) 21-17 21-13

Lambert/Pognante (FRA)-Huebsch/Lehmann (GER) 21-13 21-11

Ercetin/Inci (TUR) [5]-Au Yeong/Hagspiel (AUT) 21-11 21-9

Harris/Tolman (ENG)-Flynn/Ryan (IRL) 21-14 21-17

DOPPIO MISTO

M. Zilberman/S. Zilberman (ISR)-Ekman/Wang (SWE) 21-19 21-11

Pringle/Andrew (SCO)-Magee/Ryan (IRE) 14-21 21-19 21-11

Yakovlev/Tkach (UKR)-P. Volkmann/F. Volkmann (GER) 16-21 22-20 23-21

Jansen/Nguyen (GER) [7]-Svejda/Horinkova (CZE) 21-10 21-6

Easton/Tolman (ENG)-Garcia/Rodriguez (ESP) 16-21 21-16 21-19

Tomic/Vitman (SRB)-Ounmaa/Uprus (EST) 21-15 21-19

Maio/Palermo (FRA) [8]-Ostasshel/Abusdal (NOR) 21-14 21-11

Bourakkadi/Michalski (GER)-Svensson/Olyaee (SWE) 21-13 21-19

Slepecki/Khomich (POL)-Panev/Stoeva (BUL) 21–14 21-11

Hemming-van Leeuwen (ENG) [6]-Titov/Kantemyr (UKR) 21-7 21-11

Ivancic/Polanc (SLO)-Alhasanov/Nuriyeva (AZE) 21-8 21-12