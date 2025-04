Il commissario tecnico della nazionale italiana ENRICO CASELLA ha portato le ginnaste azzurre a raggiungere traguardi incredibili e a dominare le Olimpiadi di Parigi con la medaglia d’argento a squadre, la medaglia d’oro e quella di bronzo alla trave. Dietro a questi risultati c’è un grande lavoro e si punta alle Olimpiadi di Los Angeles per riscrivere la storia. Ai microfoni di Chiara Sani in questa puntata di Ginnasticomania, Casella ha parlato di come si stanno preparando le Fate ai prossimi impegni agonistici