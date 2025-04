Dove vedere l’Italia ai Mondiali di curling misto oggi in tv: orari 27 aprile, programma, streaming

Non fermatevi, ragazzi. Oggi, domenica 27 aprile, si giocale alle 19:00 Italia-Corea del Sud, terzo match valido per il Round Robin dei Campionati Mondiali 2025 di curling, specialità doppio misto, rassegna in fase di svolgimento in quel di Fredericton (Canada). Nuova sfida per i Campioni Olimpici in carica Stefania Constantini e Amos Mosaner, di nuovo sul ghiaccio a tre anni di distanza dal fantastico oro conquistato a Pechino 2022.

Gli azzurri sono reduci da un avvio di competizione iridata d’alto profilo. In occasione del match contro la Finlandia, i nostri portacolori si sono imposti per 3-10, stesso risultato ottenuto anche contro la Germania. La giornata odierna rappresenta quindi un nuovo esame per il binomio, pronto a proseguire a passo spedito il suo cammino.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di Italia-Corea del Sud, partita valida per i Mondiali 2025 di curling doppio misto. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su The Curling Channel, mentre OA Sport offrirà la diretta testuale. Gli orari sono italiani (a Fredericton sono cinque ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA MONDIALI CURLING DOPPIO MISTO OGGI

Domenica 27 aprile

Ore 19.00 Italia-Corea del Sud – Diretta streaming su The Curling Channel

PROGRAMMA ITALIA MONDIALI CURLING OGGI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel per entrambi gli incontri, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport per Italia-Corea del Sud